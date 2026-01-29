Questa notte, le forti piogge hanno allagato il mercato ipogeo di Pavia. L’acqua ha invaso i locali del centro commerciale sotto piazza della Vittoria, creando disagi e danni. Il Comune deve intervenire subito per risolvere il problema e mettere in sicurezza l’area.

Acqua a catinelle che cadeva nei cunicoli del mercato ipogeo. Le forti piogge che si sono abbattute su Pavia nella notte tra martedì e mercoledì come spesso accade hanno causato un allagamento dei locali del centro commerciale sotto piazza della Vittoria. "Il 24 gennaio abbiamo abbiamo avuto il primo allagamento sotto i marciapiedi del lato est – dice Luigi Polzotto, il presidente della cooperativa del centro commerciale del mercato ipogeo –. Quattro giorni dopo la situazione si è ripetuta con quantitativi di acqua maggiori tanto che abbiamo dovuto chiedere l’intervento dei vigili del fuoco ". Come hanno potuto constatare i pompieri, l’acqua che ha continuato a percolare per l’intera mattina, nonostante avesse smesso di piovere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Mercato ipogeo allagato: "Il Comune intervenga"

Nuovo allagamento al mercato ipogeo: vigili del fuoco in azionePavia. Nuovo allagamento al mercato ipogeo di piazza della Vittoria a Pavia: a causa delle forti piogge che si sono registrate nella notte tra 27 e la mattina del 28 gennaio, i locali interrati del ce ... laprovinciapavese.gelocal.it

