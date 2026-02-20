Mercato discusse le nuove disposizioni | come cambia quello del lunedì e quello del venerdì

L’assessore Angela Travagli ha incontrato le associazioni degli ambulanti per discutere le modifiche ai mercati del lunedì e del venerdì, a causa dei cantieri di rigenerazione urbana in corso. Durante l’incontro, sono stati analizzati i cambiamenti previsti e le ripercussioni sulle attività commerciali. Gli ambulanti hanno espresso preoccupazioni sui possibili disagi e sulle nuove modalità di vendita. La discussione si è concentrata sulle soluzioni pratiche da adottare nelle prossime settimane.

Confronto amministrazione-ambulanti. Ma per lo spostamento all'Acquedotto non c'è accordo In caso di grandi eventi: utilizzo del Baluardo di San Lorenzo in occasione di grandi eventi e celebrazioni istituzionali che rendano necessario l'utilizzo delle piazze per periodi più lunghi. Si è giunti all'accordo di un eventuale recupero delle giornate attraverso un prolungamento del mercato nel pomeriggio in centro, in caso salti una singola giornata. Parte dei posteggi sarà riassegnata secondo graduatoria, nel rispetto delle norme vigenti. Diversa la situazione del mercato del lunedì, la cui area sarà interessata da un importante programma di rigenerazione urbana.