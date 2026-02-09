La Russa infilza Landini | Quello degli scioperi del venerdì?

La Russa risponde duramente a Landini, che aveva parlato di scioperi del venerdì. «La presidente del Consiglio ha fatto bene a chiarire che sono contro l’Italia chi si comporta con violenza o compie atti di terrorismo, non chi manifesta pacificamente», ha detto. La polemica tra i due si infiamma, mentre i temi della protesta restano al centro del dibattito pubblico.

"Credo che abbia fatto bene la presidente del Consiglio a dire che sono contro l'Italia, non chi protesta, non chi manifesta, ma chi manifesta con violenza o addirittura con episodi che potrebbero anche essere tacciati di vero e proprio terrorismo". Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervistato a 4 di Sera su Rete4 osserva che "c'è una certa stampa che ha cercato di dire che la Meloni dice che non si può protestare. Certo che chi vuole può protestare, ma non si possono mettere le bombe sui binari dei treni o non si può mettere a ferro e fuoco una città. Quelli sono nemici dell'Italia".

