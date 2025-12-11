Festività natalizie il mercato si terrà in anticipo | le nuove disposizioni

In vista delle festività natalizie, il mercato settimanale di Atripalda si terrà in anticipo rispetto al consueto calendario. L'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Paolo Spagnuolo, ha deciso di anticipare l'evento, che si svolgerà nel Parco delle Acacie, per favorire le celebrazioni e i preparativi natalizi della comunità.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ad Atripalda, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Paolo Spagnuolo ha disposto l’anticipo del tradizionale mercato settimanale del Parco delle Acacie, in vista delle festività natalizie. La decisione è arrivata per garantire la continuità del servizio e favorire sia gli operatori commerciali sia i cittadini nei giorni immediatamente precedenti alle festività. Le nuove date previste sono: Mercoledì 24 dicembre, in sostituzione del mercato di giovedì 25 dicembre;. Mercoledì 31 dicembre, anticipando l’appuntamento di giovedì 1° gennaio.. A spiegare la scelta è l’Assessore alle Attività Produttive, dott. 🔗 Leggi su Anteprima24.it