Inter Paz ha firmato | contratto fino al 30 giugno 2027

L’Inter ha annunciato la firma di Annika Paz, che continuerà a vestire la maglia nerazzurra fino al 30 giugno 2027. La nuova giocatrice rafforza il settore femminile del club, confermando l’impegno della società nel rafforzare la squadra femminile con elementi di qualità e prospettiva. La firma rappresenta un passo importante nel progetto di crescita e sviluppo del settore femminile dell’Inter.

L’Inter ufficializza un nuovo innesto per il settore femminile: Annika Paz è una nuova giocatrice nerazzurra. Il comunicato ufficiale: “MILANO – FC Internazionale Milano comunica l’arrivo in nerazzurro di Annika Paz. L’attaccante argentina classe 2008 ha firmato con il Club un contratto fino al 30 giugno 2027.” Chi è Annika Paz. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Inter Women (@interwomen) Cresciuta nel vivaio del River Plate, Paz ha debuttato tra le professioniste nel 2024, trovando anche il primo gol in Primera División contro il Belgrano. Protagonista con le nazionali giovanili argentine, ha indossato la fascia da capitana dell’Under 17 e successivamente è stata convocata nell’Under 20.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Ufficiale / Inter Women, Annika Paz ha firmato fino al 2027L'attaccante, classe 2008, a 16 anni è diventata la più giovane marcatrice della storia della nazionale femminile argentina ... msn.com

Colpo Paz dal River Plate, l'Inter rinforza il proprio attacco con un giovane prospettoL'Inter rinforza l'attacco della propria squadra femminile con una giovane attaccante argentina come Annika Paz dal River Plate. Si tratta di. tuttomercatoweb.com

