Plateatici di bar e ristoranti nel Padova scatta la proroga fino al 30 giugno 2027

È stata accolta con soddisfazione da Confcommercio Ascom Padova la proroga fino al 30 giugno 2027 del regime speciale che autorizza i dehors di bar, ristoranti e pubblici esercizi in generale “su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico”, così come venne. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

