Mercato Centrale di Milano Ats sospende 17 attività | Gravi carenze nella pulizia e nella manutenzione

L’Ats di Milano ha sospeso 17 attività al Mercato Centrale di via Sammartini, a causa di gravi problemi di pulizia e manutenzione. Durante i controlli, sono state riscontrate infiltrazioni di umidità e cattivi odori provenienti da alcuni stand. L’intervento ha coinvolto 27 esercizi commerciali, con l’obiettivo di tutelare la salute dei clienti e migliorare le condizioni igieniche. La sospensione rimarrà in vigore finché le criticità non saranno risolte. La situazione rimane sotto stretta osservazione.

Milano, 20 febbraio 2026 – Controlli a tappeto al Mercato Centrale di via Sammartini a Milano. Nel corso dell'attività svolta sul posto dall' Ats di Milano sono stati controllati 27 esercizi commerciali. Per 17 di questi, quindi oltre la metà, è stata stabilita la sospensione dell'attività. Sei attività hanno ricevuto ricevuto prescrizioni con obbligo di adeguamento alle normative igienico-sanitarie infine quattro sono risultate conformi. Controlli a tappeto . I controlli – viene precisato – sono avvenuti mercoledì 18 e giovedì 19 febbraio. Gli operatori della prevenzione dell'ATS Milano hanno effettuato una serie di sopralluoghi all'interno della struttura, considerata anche l'elevata affluenza registrata in questo periodo in città.