Torino il mercato del Barattolo può riaprire | convenzione fra Regione e Comune

La Regione Piemonte e il Comune di Torino hanno raggiunto un accordo per la riapertura del mercato del Barattolo di via Giulio Carcano. L'intesa definisce le modalità operative e le condizioni per ripristinare l'attività commerciale, segnando un passo importante per la riqualificazione e la valorizzazione di questa storica realtà cittadina.

È stato trovato uno schema d'intesa fra la Regione Piemonte e il Comune di Torino per il mercato del Barattolo di via Giulio Carcano. Quest'oggi, 15 dicembre, in III commissione (Economia e commercio), presieduta dal consigliere Claudio Sacchetto di Fratelli d'Italia, è stato dato parere. Torinotoday.it Barattolo, 1.200 firme: oggi sit-in alla Regione - La protesta del comitato che si oppone alle limitazioni imposte dalla giunta Cirio al mercato di libero scambio di via Carcano ... torino.repubblica.it

Barattolo nel caos: Regione e Comune se le danno e i commercianti restano a guardare - Marrone parla di “suk”, Ricca punta il dito, Foglietta prende tempo: 300 mila euro saltano, 7. giornalelavoce.it

