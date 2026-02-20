Meraviglie della storia La Minerva di Arezzo e il ’ritorno a casa’

La statua della Minerva di Arezzo è tornata nel suo territorio dopo essere stata esposta all’estero per decenni. La causa di questo ritorno è l’accordo tra il museo italiano e una collezione privata straniera che ne ha permesso il prestito. La scultura, simbolo di saggezza e guerra, è stata recuperata grazie a un’indagine archeologica e ora viene esposta definitivamente nel centro storico di Arezzo. Questo evento rappresenta un importante passo per la tutela del patrimonio culturale locale e la valorizzazione delle radici antiche della città.

di Olga Mugnaini Minerva, figlia di Giove, la dea della saggezza, dell'intelligenza, dell'operoso lavoro umano, della guerra, fu particolarmente venerata un po' ovunque nell'antichità, dalla Grecia all'Etruria, dove assunse il nome di Menrva. Statue monumentali in marmo o in bronzo si trovavano soprattutto nei templi, con la funzione di statue di culto. Ma in età romana la divinità compare anche ad abbellire case o ville private. Ed è probabile che anche la celebre 'Minerva di Arezzo' appartenesse alla dimora di qualche ricco patrizio romano, considerato il luogo del suo ritrovamento nel 1541. Lo straordinario bronzo etrusco fu infatti rinvenuto nel contesto archeologico della domus di San Lorenzo, una vasta e lussuosa residenza romana costruita tra la fine del I secolo a.