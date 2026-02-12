La Minerva di Arezzo Una storia di comunità ritrovata la mostra

Sabato 14 febbraio alle 12, al Museo Archeologico Nazionale di Arezzo, apre la mostra “La Minerva di Arezzo”. L’evento richiama l’attenzione sulla statua antica, simbolo di comunità e identità locale, e invita i visitatori a scoprire un pezzo importante della storia della città. L’inaugurazione è aperta a tutti e promette di essere un’occasione per riscoprire un patrimonio che unisce il passato e il presente.

Arezzo, 12 febbraio 2026 – Sabato 14 febbraio 2026, alle ore 12.00, al Museo Archeologico Nazionale "Gaio Cilnio Mecenate" di Arezzo (via Margaritone, 10) si terrà l'inaugurazione della mostra "La Minerva di Arezz o. Una storia di comunità ritrovata". L'inaugurazione si svolgerà, alla presenza del Ministro della Cultura Alessandro Giuli, del Sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, del Capo Dipartimento per la Valorizzazione del Patrimonio culturale Alfonsina Russo, del Direttore generale Piano Olivetti per la cultura Stefano Lanna, della Direttrice regionale Musei nazionali della Toscana Carlotta Paola Brovadan e del Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Firenze Daniele Federico Maras.

