Mensik l’outsider che atterra Sinner | semifinale shock a Doha!

Lukas Mensik ha sconfitto Jannik Sinner ai quarti di finale a Doha, causando una vera sorpresa nel torneo. Il giovane tennista ceco ha sfruttato ogni occasione per mettere in difficoltà il favorito, riuscendo a conquistare il passaggio in semifinale. La vittoria di Mensik ha lasciato il pubblico senza parole, soprattutto perché ha eliminato uno dei nomi più importanti del circuito. Ora il suo nome si aggiunge tra i protagonisti inattesi di questa edizione del torneo. La sfida successiva sarà tra lui e un altro outsider.

Doha: Mensik Stupisce Sinner e Volerà in Semifinale. Sorpresa a Doha: il giovane ceco Lukas Mensik ha eliminato a sorpresa Jannik Sinner dai quarti di finale del torneo, accedendo così alla semifinale. La sconfitta dell’azzurro, reduce da un periodo di forma positiva, rappresenta un inatteso cambio di rotta nel torneo del Golfo e proietta il tennista ceco verso le fasi conclusive della competizione. La Partita: Sinner Sorpreso da Mensik. L’incontro tra Sinner e Mensik si è rivelato più combattuto di quanto le aspettative iniziali suggerissero. Il giovane tennista ceco ha saputo mettere in difficoltà l’atleta italiano, sfruttando al meglio le opportunità create e imponendo il proprio ritmo di gioco.🔗 Leggi su Ameve.eu Sinner sfida Mensik a Doha: in palio la semifinaleJannik Sinner ha deciso di sfidare Jakub Mensik a Doha, dopo aver vinto il suo ultimo match con determinazione. Atp Doha: Sinner battuto, Mensik vola in semifinaleJannik Sinner ha perso contro il giovane Mensik nei quarti di finale dell’Atp di Doha, torneo che si svolge sul cemento con un montepremi di 2 milioni di dollari. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Clamoroso a Doha: Mensik supera Sinner in tre set e vola in semifinale corrieredellosport.it Sinner, crollo clamoroso a Doha! Mensik si impone al terzo set e vola in semifinaleIl 4 volte campione Slam torna in campo in Qatar per contendere al ceco numero 13 al mondo l’accesso alla semifinale del 500 qatariota ... tuttosport.com A DOHA MENSIK ELIMINA SINNER Incredibile colpo di scena all'ATP 500 di Doha, dove Jannik Sinner cade ai quarti di finale contro un Jakub Mensik in stato di grazia, capace di imporsi con il punteggio di 7-6, 2-6, 6-3 in oltre due ore di gioco. Nonostant facebook