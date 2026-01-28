Allarme obesità per 94 milioni di ragazzi | l’OMS rivoluziona le mense scolastiche con più legumi cereali integrali e stop ai dolcificanti

L’Organizzazione mondiale della sanità cambia le regole nelle mense scolastiche italiane. Da ora in poi, si puntano di più su legumi, cereali integrali e si eliminano i dolcificanti. L’obiettivo è ridurre il numero di ragazzi obesi, che ormai sono 159 milioni nel mondo, anche nel nostro Paese. La misura arriva dopo che l’OMS ha lanciato l’allarme su questa emergenza tra i più giovani.

L’OMS rivoluziona le mense scolastiche per contrastare l’obesità che colpisce 159 milioni di ragazzi. Le nuove linee guida impongono cereali integrali, legumi e acqua gratuita, vietando dolcificanti e grassi saturi. Si punta sul “nudging” per orientare le scelte e su pagamenti invisibili per garantire l’inclusione sociale senza stigma. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha deciso di mettere ordine nei piatti degli studenti. Niente più consigli generici: il nuovo documento strategico è un manuale operativo che dice, senza troppi giri di parole, cosa deve entrare a scuola e cosa deve restarne fuori.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su OMS Rivoluzione

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su OMS Rivoluzione

Obesità. Allarme per oltre il 21% degli italiani. E il trend è in aumentoLo rileva uno studio della NCD Risk Factor Collaboration al quale partecipato anche il Centro Ricerche in Epidemiologia e Medicina Preventiva dell’Università dell’Insubria. I ricercatori hanno ... quotidianosanita.it

Obesità. Nuovi studi lanciano allarme: Il problema è ancora più grande di quanto si pensiSecondo la New York University i metodi usati fino ad oggi per misurare l'obesità potrebbero essere fallaci. L'errore potrebbe arrivare ad una sottostima del 50% dei casi per le donne e del 25% per ... quotidianosanita.it

Caulonia: allarme massimo per l’antico quartiere ebraico Qualche anno fa, dinanzi al rischio che uno degli angoli più belli e suggestivi della Calabria intera potesse crollare, e pur non ricoprendo da anni alcun ruolo politico amministrativo, ho fatto un appello a - facebook.com facebook