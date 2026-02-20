Meloni | Giusto richiamo Mattarella riforma giustizia di buonsenso ma c’è chi vuole lotta fango

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha criticato alcuni esponenti politici per aver trasformato la discussione sulla riforma della giustizia in uno scontro acceso e pieno di insulti. Meloni ha difeso il richiamo al presidente Mattarella, definendolo giusto e doveroso, perché è importante mantenere il focus sui contenuti e non sui litigi. La premier ha sottolineato che la campagna referendaria deve rimanere sui temi, evitando che si degeneri in polemiche o attacchi personali. La tensione tra le parti continua a salire.

(Adnkronos) – Da Sergio Mattarella "parole giuste e doverose", anche perché "è molto importante che questa campagna referendaria rimanga sul merito", senza trascinarla in una "lotta nel fango". La presidente del Consiglio Giorgia Meloni parla per la prima volta dopo la riunione del Csm presieduta dal presidente della Repubblica e fa quadrato attorno al capo dello Stato, non mancando certamente di mandare una stoccata alle opposizioni: "Il 22 e il 23 marzo si vota sulla giustizia, non sul governo", dice la premier in un'intervista a Sky Tg24, precisando che le elezioni saranno fra un anno, ed è solo allora che gli italiani potranno decidere di 'mandarla a casa'.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

