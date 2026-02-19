Mattarella e Meloni | Csm appello per fermare la lotta nel fango

Sergio Mattarella e Giorgia Meloni hanno espresso preoccupazione per le continue polemiche nel Csm, causate da accuse reciproche e attacchi pubblici. Mattarella ha richiamato l’attenzione sulla necessità di mantenere l’indipendenza della magistratura, mentre Meloni ha sottolineato l’importanza di evitare “lotte nel fango” che danneggiano l’immagine delle istituzioni. Entrambi hanno invitato a un dialogo più responsabile, soprattutto in vista del referendum sulla giustizia. La discussione si concentra ora sul ruolo di garanzia del Consiglio.

Mattarella e Meloni sullo Scudo del Csm: Appello alla Ragione in Piena Campagna Referendaria. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso un forte sostegno alle recenti dichiarazioni del Presidente della Sergio Mattarella sulla necessità di tutelare l’indipendenza del Consiglio Superiore della Magistratura (Csm) dalle pressioni politiche, in un momento cruciale della campagna referendaria sulla riforma della giustizia. L’intervento della Premier sottolinea la preoccupazione per un clima di confronto che rischia di compromettere la valutazione oggettiva della proposta di modifica, trascinando l’istituzione in una spirale di polemiche sterili.🔗 Leggi su Ameve.eu Meloni e il Referendum: "Tentativo di trascinare la campagna elettorale in una lotta nel fango. Bene Mattarella sul rispetto"Meloni ha commentato il recente referendum, accusando alcuni di voler trascinare la campagna elettorale in una guerra di parole. Meloni: "La campagna referendaria non sia una lotta nel fango. Bene Mattarella sul rispetto. Le parole di Macron? Sorpresa"Giuseppe Meloni ha commentato che la campagna referendaria non deve diventare una lotta violenta, sottolineando che il presidente Mattarella ha approvato il rispetto reciproco tra le parti. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Referendum Giustizia, Mattarella: Serve rispetto per il Csm e fra le istituzioni; Schiaffo di Mattarella a Nordio: Serve rispetto per il Csm; Mattarella al Csm chiede rispetto dopo parole di Meloni in vista di referendum sulla giustizia; MATTARELLA FERMA L’ORDALIA. La resa di Nordio: Mi adeguerò (di F. Olivo). Referendum, Meloni commenta Mattarella al Csm: Ho trovato giusto il richiamo al rispetto tra istituzioniLa premier commenta l'intervento del presidente della Repubblica al CSM dopo le tensioni tra governo e magistratura sul referendum ... ilfattoquotidiano.it Referendum, Meloni ribalta il messaggio di Mattarella: Il Csm resti fuori dalle diatribe politicheGiorgia Meloni ribalta il messaggio di Sergio Mattarella sul referendum sulla giustizia: Csm si mantenga estraneo dalle diatribe politiche. lanotiziagiornale.it Rivedi l'ultima edizione di #Tg2000 - #19febbraio #Iran #StatiUniti #Trump #Russia #Peskov #BoardofPeace #Tajani #MedioOriente #Gaza #Europa #PrincipeAndrea #EpsteinFiles #Mattarella #Meloni #CSM #PapaLeoneXIV #Maltempo #Genova #ONU #Gu facebook Meloni snobba gli appelli di Mattarella al Csm, altro affondo contro i giudici “politicizzati” per il caso Sea Watch: è guerra con le toghe x.com