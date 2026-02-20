Giorgia Meloni ha accusato Macron di aver provocato tensioni tra Italia e Francia, mentre le lobby ambientaliste e le società energetiche continuano a esercitare pressione. La premier italiana si oppone alle politiche verdi degli altri paesi, temendo ripercussioni sul settore energetico nazionale. Le recenti dichiarazioni di Macron, definite da Meloni “permalsose”, hanno alimentato un clima di scontro diplomatico. Nel frattempo, si discute anche di possibili indagini da parte dei magistrati di Milano, che potrebbero intervenire in questa fase di tensione internazionale.

Risponde a Macron che le consiglia di non commentare e torna ai vecchi toni. In un dossier di FdI c'è il manifesto economico: attacco alle liberalizzazioni, alle speculazioni delle società energetiche. L'avviso all' di Enel sulla necessità del decreto Energia Ai francesi le balle ancora gli girano e Meloni ora si incazza. Macron ammonisce Meloni e Meloni gli dà del permaloso. L’Eliseo sembra la Rai (il direttore di Rai Sport, Petrecca, si è dimesso, adieu!). Il governo è di lotta, di bolletta e di referendum. Il caso è Macron che si offende perché la premier ha osato parlare dell’omicidio di Quentin Deranque, attivista picchiato a morte dalla sinistra radicale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Meloni duella con Macron, le lobby green, le società energetiche, allontana le urne. Il rischio ritorsioni dai pm di Milano

