Green Deal dopo le auto tocca agli aerei | la lobby dell’aviazione all’attacco delle regole Ue

Le compagnie aeree europee si oppongono alle nuove regole sul clima imposte dall’Unione europea. Dopo aver protestato contro le norme sui veicoli, ora spostano l’attenzione sugli aerei. La lobby dell’aviazione sostiene che le restrizioni siano troppo stringenti e rischino di danneggiare il settore. La questione diventa sempre più calda, con le aziende che chiedono un allentamento delle norme e i sostenitori della lotta al cambiamento climatico che insistono sulla necessità di ridurre le emissioni. La disputa si infiamma, mentre il

Dopo le auto, ora tocca agli aerei. Il copione è lo stesso, il bersaglio pure: le regole climatiche dell’Unione europea. Il precedente è fresco. Quando la lobby dell’automotive ha ottenuto di svuotare la messa al bando dei motori a combustione dal 2035, a Bruxelles è passato un messaggio chiaro: se la pressione è coordinata, il Green Deal arretra. Oggi l’aviazione sta provando a replicare quella vittoria, usando argomenti, alleanze e tempistiche già testate. Il precedente che fa scuola. La frenata sull’auto è diventata un manuale operativo. Costruttori e governi alleati hanno riscritto una norma che doveva segnare una svolta, trasformandola in un obiettivo diluito: meno vincoli immediati, più promesse future. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

L'Unione Europea ha deciso di fare un passo indietro rispetto alle ambiziose politiche sul Green Deal, rinviando l'entrata in vigore del divieto di vendita di veicoli a motore termico e ibridi dal 2035.

