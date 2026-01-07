Signorini respinge le accuse di violenza sessuale ed estorsione | sentito dai pm di Milano come indagato

Alfonso Signorini ha negato le accuse di violenza sessuale ed estorsione mosse dall'ex concorrente del Grande Fratello Vip Antonio Medugno. Il giornalista è stato ascoltato oggi come indagato dai pubblici ministeri di Milano, in seguito alla denuncia presentata dall'ex partecipante. La vicenda è ancora in fase di approfondimento investigativo, mentre Signorini mantiene il suo punto di vista sulla vicenda.

Ha respinto le accuse di violenza sessuale ed estorsione, contenute nella denuncia dell'ex concorrente del Grande Fratello vip Antonio Medugno, Alfonso Signorini che oggi è stato sentito dai pm di Milano da indagato, sulla base della querela. Le accuse e il contesto dell'inchiesta Il giornalista e conduttore tv si è presentato spontaneamente davanti ai pm, che indagano sulla vicenda di cui ha.

