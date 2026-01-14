Madonna a Sanremo 2026? Conti chiude le porte | Impossibile

L’atteso annuncio della partecipazione di Madonna al Festival di Sanremo 2026 non si concretizzerà. Dopo rumors e speculazioni, Giovanni Conti ha confermato che la cantante americana non prenderà parte alla manifestazione, chiudendo così ogni possibilità di coinvolgimento. La decisione evidenzia come, anche in ambito musicale, alcune scelte siano definitive e non soggette a ripensamenti.

Perugia, 14 gennaio 2026 - L’annuncio tanto atteso non arriverà: Madonna non parteciperà al Festival di Sanremo 2026. Ad affermarlo con certezza è stato il conduttore e direttore artistico Carlo Conti. “Credo sia abbastanza impossibile che Madonna possa venire al festival di Sanremo - ha spiegato Conti durante un seminario davanti agli studenti della Scuola di giornalismo di Perugia -. Si è creato questo cortocircuito perché Madonna ha cantato ‘La bambola’ di Patty Pravo, che è una delle artiste in gara. Ma non credo sia percorribile questa strada”. Laura Pausini co-conduttrice. Nei giorni scorsi è arrivato l’annuncio della co-conduzione per tutte le cinque serate del Festival da parte di Laura Pausini: “Ho capito che aveva una gran voglia di farlo, di mettersi in gioco e di divertirsi con me. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

