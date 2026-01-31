parco fotovoltaico bocciato il comune

Il Consiglio di Stato ha confermato il via libera al parco fotovoltaico a terra in località Forabosco, a Porcari. Dopo la decisione del Tar, anche i giudici supremi hanno dato ragione all’azienda che ha acquistato il terreno, la Woo società agricola. Ora il progetto può andare avanti senza ulteriori ostacoli.

Via libera al parco fotovoltaico a terra in località Forabosco a Porcari. Dopo il Tar anche il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, sezione quarta, presidente Luigi Carbone, ha dato ragione all’azienda che aveva acquistato il terreno, la Woo società agricola srl, rappresentata dallo studio legale Valerio Pardini di Firenze. Spese processuali compensate. La vicenda nasce nell’aprile 2023, quando la società aveva presentato una dichiarazione di inizio lavori asseverata (Dila) per installare l’impianto. Il Comune aveva però ritenuto che l’intervento non potesse essere realizzato con una semplice comunicazione e aveva quindi inviato un atto con cui dichiarava l’opera non eseguibile in quel modo, prospettando anche sanzioni e ripristino dei luoghi in caso di realizzazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

