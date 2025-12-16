Calenzano il Comune rinuncia a chiedere i danni a Eni | il sito sarà riconvertito in un mega impianto fotovoltaico

A un anno dall’esplosione che causò cinque vittime e numerosi feriti, il Comune di Calenzano annuncia la rinuncia a chiedere danni a Eni. Il sito industriale sarà riconvertito in un grande impianto fotovoltaico, segnando un cambiamento significativo nel suo utilizzo e contribuendo alla transizione energetica locale.

L’accordo è stato annunciato a un anno esatto dall’esplosione che ha provocato la morte di cinque lavoratori e il ferimento di altre 26 persone: il sito di Calenzano cesserà di ospitare carburante e sarà riconvertito in un mega impianto fotovoltaico. Ciò che però non era stato chiarito in quella conferenza stampa – indetta dal sindaco Giuseppe Carovani e dal presidente della Regione Eugenio Giani – è in quell’intesa è compresa anche la rinuncia del Comune a costituirsi parte civile nel futuro processo per la strage. L’amministrazione incassa 6,5 milioni di euro, ma ritira ogni altra pretesa risarcitoria e di giustizia. Ilfattoquotidiano.it

Strage al deposito, è bufera. Il Comune lascia il processo: "Ma Calenzano ci rimette" - Le opposizioni all’attacco sulla scelta dell’amministrazione guidata da Carovani "Non c’è stato nessun confronto. lanazione.it