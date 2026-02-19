Medio Oriente | USA inviano massiccia forza aerea la più grande dal 2003 Tensioni con l’Iran in crescita

Gli Stati Uniti hanno inviato la loro più grande forza aerea in Medio Oriente dal 2003, a causa delle crescenti tensioni con l’Iran. Centinaia di caccia moderni e velivoli di supporto sono stati schierati in modo rapido in diverse basi della regione. L’azione militare mira a rafforzare la presenza americana e a rispondere alle recenti provocazioni di Teheran. Le manovre sono state percepite come un segnale deciso, mentre le tensioni tra i due paesi continuano a salire. La situazione rimane molto delicata e instabile.

Tensioni in Medio Oriente: gli Stati Uniti dispiegano la maggiore forza aerea dalla guerra in Iraq. Gli Stati Uniti hanno avviato un imponente rafforzamento della loro presenza militare in Medio Oriente, inviando un numero significativo di caccia di ultima generazione e velivoli di supporto. Si tratta del più grande dispiegamento aereo nella regione dai tempi dell'invasione dell'Iraq nel 2003, una mossa che riflette la crescente preoccupazione per le azioni e le ambizioni dell'Iran, in particolare per il suo programma nucleare e le capacità missilistiche. La situazione è ulteriormente complicata dalle reazioni internazionali, con la Russia che esprime timori per un'escalation. Secondo fonti informate, il presidente Trump non avrebbe ancora deciso se attaccare l'Iran o quali sarebbero gli obiettivi di un'eventuale operazione. La portaerei Ford arriverà nel fine settimana.