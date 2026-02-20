Camille Eid, scrittore e giornalista libanese, è arrivato ad Arezzo per parlare della crisi in Medio Oriente, causata dai crescenti scontri tra Israele e Hezbollah. Durante l’evento, ha evidenziato come le tensioni abbiano investito anche la stabilità regionale, coinvolgendo numerosi civili. Eid ha portato con sé testimonianze dirette e analisi puntuali, cercando di spiegare le ragioni di questa escalation. La conferenza si svolge nell’ambito del Acli Life Festival, attirando un pubblico interessato alle dinamiche di questa zona volatile.

Il giornalista, scrittore e docente libanese Camille Eid (nella foto) ad Arezzo per approfondire la delicata situazione geopolitica in Medio Oriente. Domani alle 16.30, la Sala di Giustizia del Vescovado ospiterà un nuovo incontro della rassegna Acli Life Festival che farà affidamento su un relatore di assoluta autorevolezza per offrire un’occasione di approfondimento, riflessione e analisi politica su uno dei quadranti più instabili e strategici del mondo contemporaneo, tra conflitti aperti, tensioni religiose e nuovi equilibri internazionali. L’evento, dal titolo “ Iran e Medio Oriente: una questione ancora aperta”, è organizzato dalle Acli di Arezzo con la collaborazione de La Feltrinelli Point, con partecipazione libera e gratuita per l’intera cittadinanza per stimolare il dibattito civile e l’acquisizione di consapevolezza critica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Medio Oriente e Iran: lo scrittore Camille Eid all’Acli Life Festival

