Iran, nuovo stop internet. Portaerei Usa in Medio Oriente

In Iran, le comunicazioni Internet e telefoniche vengono ancora bloccate dal regime, limitando l'accesso alle informazioni. Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno deciso di inviare una portaerei nelle acque del Medio Oriente, mantenendo alta la presenza militare nella regione. Washington al momento non considera un intervento armato, ma la presenza navale sottolinea la tensione in un contesto di instabilità geopolitica.

