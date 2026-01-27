Gli Usa assediano l’Iran | si rafforza lo schieramento militare in Medio Oriente

Gli Stati Uniti stanno intensificando la presenza militare nella regione, rafforzando la loro posizione nel Golfo Persico intorno all’Iran. Questo incremento è parte di un processo graduale e silenzioso, che riflette le tensioni crescenti tra Washington e Teheran, in un contesto di instabilità e confronto prolungato.

Silenzioso, graduale, inesorabile: gli Stati Uniti stanno mettendo in atto un rafforzamento graduale del loro pesante dispositivo militare in Medio Oriente e nel quadrante del Golfo Persico attorno all’ Iran, dopo settimane in cui il braccio di ferro tra Washington e Teheran per la repressione delle proteste di fine 2025 e inizio 2026 è stato intenso. L’arrivo del gruppo d’attacco della portaerei Uss Abraham Lincoln dall’Oceano Pacifico ha consolidato lo schieramento americano nella zona, come dimostra la seguente mappa postata su X dall’analista Osint Ian Ellis. Si rafforza lo schieramento Usa attorno all’Iran. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Gli Usa assediano l’Iran: si rafforza lo schieramento militare in Medio Oriente Approfondimenti su Medio Oriente Caccia e aerocisterne, lo schieramento Usa attorno all’Iran si rafforza Gli Stati Uniti stanno intensificando la presenza militare in Medio Oriente, con l’invio di caccia e aerocisterne, in risposta alle tensioni crescenti nella regione. Gli Usa rafforzano la presenza militare in Medio Oriente. Pahlavi: “Tornerò in Iran, posso guidare la transizione” Gli Stati Uniti aumentano la presenza militare in Medio Oriente, con il Pentagono che pianifica l'invio di ulteriori forze, tra cui la portaerei Lincoln. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. È successo ora! USA e Israele attaccano l’Iran: proteste in tutto il paese! Ultime notizie su Medio Oriente Argomenti discussi: Eserciti contro e una città sotto assedio: l’abisso di Trump; Trump ora vuole l’attacco all’Iran. Gli Usa rafforzano la presenza in Medio Oriente; Minneapolis: la resistenza quartiere per quartiere contro i raid dell’ICE, la polizia privata di Trump; Cuba sotto assedio. Dopo l'attacco al Venezuela, Trump tenta di strangolare l'isola caraibica lasciandola al buio (A.P.). Gli Usa negano l’ingresso a Breton e ad altri esponenti di Ong. L’ex commissario: torna il MaccartismoGli Stati Uniti, nella notte tra martedì 23 e mercoledì 24 dicembre, hanno annunciato sanzioni contro cinque personalità europee impegnate nel promuovere una regolamentazione più severa sul settore ... milanofinanza.it Gli Usa negano i visti a 5 europei: c’è anche l'ex commissario Ue BretonGli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro cinque personalità europee impegnate a favore di una regolamentazione più severa sul settore tecnologico, tra cui l'ex commissario europeo Thierry ... unionesarda.it Il gruppo d'attacco navale guidato dalla portaerei Uss Abraham Lincoln è arrivato in Medio Oriente, aumentando drasticamente la potenza di fuoco americana nella regione in un momento di forti tensioni con l'Iran. La Lincoln e le navi che l'accompagnano s - facebook.com facebook #Tg2000 - #MedioOriente, #Hamas restituisce l’ultimo #ostaggio. Riapre valico #Rafah #26gennaio #Tv2000 #Israele #Netanyahu #Palestina @tg2000it x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.