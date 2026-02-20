McTominay sentenzia | Calcio ormai troppo soft | ci insegnavano a contrastare ‘onestamente'

Scott McTominay ha criticato il calcio attuale, definendolo troppo morbido rispetto al passato. Durante un’intervista, il centrocampista dello United ha spiegato che un tempo si insegnava a contrastare “onestamente”, mentre ora le gare sembrano più leggere e meno fisiche. McTominay ha ricordato le partite dure degli anni passati, sottolineando come la mancanza di contatti duri possa influire sulla qualità del gioco. La sua opinione ha suscitato reazioni tra tifosi e addetti ai lavori. La discussione sulla differenza tra passato e presente continua a dividere gli appassionati.

McTominay. Le parole di Scott McTominay accendono il dibattito sul modo in cui sta cambiando il calcio moderno. In un’intervista concessa al Corriere dello Sport, il centrocampista del Napoli ha parlato apertamente del tema delle simulazioni, spiegando: “ P enso che il calcio stia diventando soft, morbido ” e sottolineando come “ alcune decisioni siano troppo tenere “. Il discorso si inserisce anche nel clima di polemiche seguito al caso che ha coinvolto Alessandro Bastoni. A riguardo, McTominay ha aggiunto: “ Non ero abituato a questo tipo di sensazioni quando ero un ragazzino “, ricordando che “ ci insegnavano a contrastare onestamente e con forza “.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Leggi anche: Prima pagina Corriere dello Sport: “Napoli, McTominay: ‘Calcio troppo morbido. Conte unico’” Leggi anche: McTominay: “Il calcio è diventato troppo tenero, si ammonisce al minimo contatto. Gli infortuni? È sfortuna” Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Rinnovo McTominay, un indizio per la notizia più attesa: ce lo dà lui stessoQuando McTominay parla a Napoli l’attenzione sale subito. Nell’intervista al Corriere dello Sport emerge anche il tema del futuro. Le sue parole aprono scenari importanti ... napolicalciolive.com Un super McTominay impedisce la fuga all'Inter: 2-2 col Napoli a San SiroLa domenica della ventesima giornata di Serie A si chiude con il pareggio tra Inter e Napoli. Il big match di San Siro si apre già al decimo minuto con il diagonale di Dimarco, mentre la zampata di Mc ... 90min.com McTominay, parole da leader: “Potrei vedermi nel Napoli per molto tempo” Certe dichiarazioni pesano più di un contratto firmato. Nell’intervista concessa al Corriere dello Sport, Scott McTominay ha parlato con chiarezza del suo presente e del suo futuro, speg - facebook.com facebook