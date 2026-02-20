McTominay | Il calcio è diventato troppo tenero si ammonisce al minimo contatto Gli infortuni? È sfortuna

Scott McTominay ha dichiarato che il calcio di oggi è troppo morbido, con ammonizioni per ogni minimo contatto. La causa, secondo lui, sono le regole troppo severe e l’attenzione eccessiva all’arbitro. Durante un’intervista, ha anche commentato gli infortuni, definendoli semplicemente sfortuna. Il calciatore scozzese ha poi parlato del suo futuro, affermando di potersi vedere a lungo con la maglia del Napoli. La sua opinione ha suscitato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.

Scott McTominay intervistato dal direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni. A proposito del futuro dice: "Il futuro è molto importante e potrei vedermi nel Napoli per molto tempo". Degli infortuni: McTominay: "Difenderò sempre la squadra. In momenti di difficoltà e con tanti infortuni è difficile per l'allenatore e lo staff trovare il giusto equilibrio e il modo migliore di giocare. Abbiamo avuto sfortuna, non è una scusa, è solo una spiegazione seria e va accettata". Non sa ancora se giocherà domenica a Bergamo (dalla risposta sembra più no che sì). " Non lo so ancora. Ho un problema al tendine che bisogna gestire, non è semplice.