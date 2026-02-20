McTominay racconta | Amo Napoli
Scott McTominay ha rivelato di aver sviluppato un forte affetto per Napoli dopo aver vissuto qui alcuni mesi. La causa di questa passione, secondo lui, è l’atmosfera vivace e il calore dei tifosi partenopei, che lo hanno conquistato durante le partite allo stadio. Durante un’intervista, il centrocampista ha spiegato come l’ambiente e i risultati della squadra l’abbiano cambiato, facendolo sentire più motivato. McTominay ha anche parlato del suo legame con il tecnico e delle ambizioni di vincere lo scudetto con il Napoli.
McTominay racconta: “Amo Napoli” In campo divento un altro. Conte mi ha cambiato! Sul rinnovo e sullo scudetto rispondo così” Intervistato dal Corriere dello Sport, il centrocampista del Napoli, Scott McTominay, si è raccontato così. McTominay racconta ETICA DEL LAVORO – “ Prendo il mio lavoro estremamente sul serio perché è quello per cui sono pagato. Penso che in generale i calciatori siano pagati tanto per allenarsi e giocare, e se non puoi essere serio in quelle due ore di lavoro non stai facendo bene. Devi divertirti, certo, ma fuori dal campo e allora puoi scherzare con gli amici e i compagni. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
Leggi anche: McTominay si racconta: «Amo Napoli, in campo divento un altro. Conte mi ha cambiato! Sul rinnovo e sullo scudetto rispondo così»
Leggi anche: Napoli-Parma, Mazzocchi: “Il mister non regala mai niente!” poi racconta su McTominay
La doppietta di McTominay vale il pareggio a San Siro tra Inter e Napoli
Argomenti discussi: McTominay si racconta: Amo Napoli, in campo divento...; McTominay si racconta | Amo Napoli in campo divento un altro Conte mi ha cambiato! Sul rinnovo e sullo scudetto rispondo così; Napoli, McTominay: Potrei restare qui a lungo! Conte è unico, mi ha cambiato; Dategli un'occhiata, fidatevi di noi. Retroscena Alisson-Napoli: il messaggio dell'entourage a Manna.
Il centrocampista del Napoli, Scott McTominay, ha raccontato il suo rapporto con i tifosi, con la città e con ConteIl centrocampista del Napoli, Scott McTominay, ha raccontato il suo rapporto con i tifosi, con la città e con Conte Intervistato dal Corriere dello Sport, il centrocampista del Napoli, Scott McTominay ... calcionews24.com
Napoli, parla McTominay: Potrei vedermi qui per molto tempoMcTominay si racconta: lavoro, Conte, sogni Scudetto e futuro al Napoli. Parole da leader nel momento chiave della stagione. europacalcio.it
"Amo Napoli! Potrei rimanere a lungo qui." Scott #McTominay #ForzaNapoliSempre #napoli #NOISIAMOILNAPOLI #naples - facebook.com facebook