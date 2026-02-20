Scott McTominay ha rivelato di aver sviluppato un forte affetto per Napoli dopo aver vissuto qui alcuni mesi. La causa di questa passione, secondo lui, è l’atmosfera vivace e il calore dei tifosi partenopei, che lo hanno conquistato durante le partite allo stadio. Durante un’intervista, il centrocampista ha spiegato come l’ambiente e i risultati della squadra l’abbiano cambiato, facendolo sentire più motivato. McTominay ha anche parlato del suo legame con il tecnico e delle ambizioni di vincere lo scudetto con il Napoli.

McTominay racconta: "Amo Napoli" In campo divento un altro. Conte mi ha cambiato! Sul rinnovo e sullo scudetto rispondo così" Intervistato dal Corriere dello Sport, il centrocampista del Napoli, Scott McTominay, si è raccontato così. McTominay racconta ETICA DEL LAVORO – " Prendo il mio lavoro estremamente sul serio perché è quello per cui sono pagato. Penso che in generale i calciatori siano pagati tanto per allenarsi e giocare, e se non puoi essere serio in quelle due ore di lavoro non stai facendo bene. Devi divertirti, certo, ma fuori dal campo e allora puoi scherzare con gli amici e i compagni.

