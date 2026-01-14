Napoli-Parma Mazzocchi | Il mister non regala mai niente! poi racconta su McTominay

In Napoli-Parma, Mazzocchi ha esordito da titolare, confermando la fiducia di Antonio Conte. Il giovane esterno si impegna a dimostrare il proprio valore, mentre Mazzocchi sottolinea che il mister non regala nulla. Dopo l’attenzione rivolta a Conte, il focus si sposta anche sulle prestazioni di McTominay, contribuendo a delineare un quadro completo della giornata calcistica.

Dopo Conte spazio anche a Mazzocchi. L’esterno parte titolare in Napoli-Parma, e vuole ripagare la fiducia di Antonio Conte che lo ha schierato nell’11 di partenza. Le sue dichiarazioni. Mazzocchi prima di Napoli-Parma: “Devo sfruttare questa occasioni, McTominay una grande persona”. Mazzocchi ha parlato nel pre-partita di Napoli-Parma ai microfoni di DAZN. Le sue parole. Mazzocchi ai microfoni di DAZN prima di Napoli-Parma Sull’essere titolare. “Nella prima parte di stagione ho avuto poco spazio, ora devo sfruttare questa occasione. Il mister non regala mai niente a nessuno e dobbiamo sfruttare certe occasioni”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

