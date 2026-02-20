McKennie e Locatelli diffidati | turno di riposo col Como? La decisione di Spalletti

McKennie e Locatelli sono stati ammoniti durante l'ultima partita e rischiano di saltare la prossima sfida contro il Como. Spalletti sta valutando se farli riposare, considerando anche la possibilità di far giocare altri giocatori. La scelta dipenderà dall'importanza della partita e dalla forma dei giocatori in vista del match. La decisione sarà annunciata prima del confronto con i lombardi, che si giocherà nel fine settimana.

relativa all'impiego dei due centrocampisti. Luciano Spalletti non ha alcuna intenzione di rinunciare a McKennie e Locatelli in vista di Juve Como. I due sono entrambi sotto diffida ma troppo importanti per gli equilibri tattici in una partita così delicata. MCKENNIE E LOCATELLI DIFFIDATI, POSSONO RIPOSARE? – «Locatelli sembra non sentire per niente la stanchezza, è sempre molto presente dal punto di vista dei propositi, dell'entusiasmo, dello spirito da trasmettere ai compagni. #Spalletti: " #Bremer non ci sarà. #David convocato, ma lo valuteremo. #Locatelli e #McKennie diffidati Locatelli non sente la stanchezza, è sempre presente. E la vedo dura dover rinunciare a McKennie, a maggior ragione con Holm infortunato"