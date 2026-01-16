Juve Spalletti pensa al turnover | Locatelli verso il riposo

Luciano Spalletti sta valutando il turnover per la partita della Juventus contro il Cagliari, considerando alcune variazioni nella formazione. Tra i possibili cambiamenti, il capitano potrebbe essere risparmiato, permettendo così una gestione mirata delle risorse fisiche e mentali della squadra. La strategia mira a mantenere un equilibrio tra prestazioni e sostenibilità, senza enfatizzare troppo l’aspetto spettacolare.

Scelte in vista e gestione mirata. Luciano Spalletti valuta il turnover della Juventus contro il Cagliari e uno dei nomi destinati al riposo è quello del capitano. Manuel Locatelli potrebbe partire dalla panchina nel match di domani: il centrocampista è diffidato e all’orizzonte c’è lo scontro diretto con il Napoli. Per questo lo staff sta ragionando sulla possibilità di preservarlo. In mediana è pronto Koopmeiners. Le rotazioni potrebbero però non fermarsi qui. Spalletti sta pensando a un turno di pausa anche per Cambiaso, con Cabal candidato a partire sulla corsia sinistra. L’obiettivo è chiaro: gestire le energie e arrivare al big match senza rischi inutili. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com Leggi anche: Juve Udinese, turnover ragionato per Spalletti: tanti cambi per l’esordio stagionale in Coppa Italia, a cosa pensa il tecnico bianconero Leggi anche: Perin Di Gregorio, il turnover di Spalletti travolge anche la porta? L’idea del tecnico verso Bodo Glimt Juve, cosa filtra al momento La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Verso Juve-Cremonese, novità dall'infermeria: una buona e una cattiva notizia per Spalletti; Napoli vs Verona, formazioni ufficiali: turnover per Conte, Zanetti cambia l'attacco; Sky - Daniel Maldini come vice Neres: è l'ultima idea del Napoli (in prestito). Pagina 2 | Pisa-Juve: la probabile formazione di Spalletti tra turnover, dubbi e ballottaggi - Bianconeri alla ricerca del terzo successo consecutivo in Serie A, con l'obiettivo di centrare la zona Champions ... tuttosport.com

Spalletti pensa al rinnovo - I numeri della rinascita con Spalletti Due mesi e mezzo dopo, la Juventus è un’altra squadra. tuttojuve.com

Spalletti ha aggiustato la Juve in due mesi e mezzo, ora può davvero puntare in alto - Dimenticata la rivoluzione di Thiago Motta, cancellato il periodo complicato di Tudor, la squadra ha una sua identita in tutti i reparti e una media punti da scudetto ... msn.com

Spalletti: “Juve, Cagliari è come la Champions. Adzic non si tocca, è il mio tesoro nascosto. Yildiz Stiamo cercando un vice…” “Kenan va gestito è vero…lui ci fa vedere colpi da campione restando dentro alla partita: tocchi geniali alternati a recuperi f - facebook.com facebook

Cagliari-Juventus: la conferenza stampa di Spalletti LIVE #SkySport #SkySerieA #SerieA #CagliariJuventus #Juventus #Spalletti x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.