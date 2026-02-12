Continassa Juve | McKennie torna in gruppo Domani parlerà Locatelli e non Spalletti

Questa mattina a Torino, la Juventus ha visto il ritorno di McKennie in gruppo dopo le ultime settimane di assenza. Domani sarà il turno di Locatelli, che parlerà con i media invece di Spalletti, ancora impegnato a gestire le questioni legate alla squadra. La Continassa torna a respirare un po’ di normalità, con i giocatori che si allenano con maggiore intensità in vista della prossima partita.

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Dopo il taglio alla caviglia rimediato contro la Lazio, Weston McKennie è tornato in gruppo come da programma. Nella giornata di domani in conferenza stampa parlerà Manuel Locatelli e non Luciano Spalletti Infortunati Juve: il punto dall’infermeria. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Nella giornata di allenamento alla Continassa, Paulo Conceicao si è allenato con il gruppo dopo aver recuperato dall’infortunio.

