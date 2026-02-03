I controlli dei Carabinieri del NIL di Ravenna portano alla sospensione di due attività a Faenza e Lugo. Durante le verifiche, gli uomini dell’Arma hanno riscontrato irregolarità che hanno richiesto la chiusura temporanea di alcuni locali e l’applicazione di multe pesanti. Le ispezioni rientrano in un’operazione più ampia per combattere lo sfruttamento del lavoro e garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

I Carabinieri del NIL (Nucleo Ispettorato del Lavoro) di Ravenna, con la collaborazione dei militari delle Compagnie di Faenza, Lugo, nell’ambito delle attività finalizzate a prevenire e reprimere i fenomeni dello sfruttamento del lavoro e di quello sommerso e a verificare il rispetto della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, hanno intensificato i controlli in diversi settori lavorativi. L’attività ispettiva è stata finalizzata alla verifica della regolare occupazione dei lavoratori e al rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Controlli a Faenza e Lugo: due attività sospese. Maxi multa

Approfondimenti su Faenza Lugo

In vista delle festività natalizie, i Carabinieri del Nil di Ferrara hanno intensificato i controlli sul lavoro nero e sulla sicurezza sul lavoro.

Durante le festività natalizie, i controlli dei Carabinieri NAS nel territorio pontino hanno portato alla sospensione di due attività, al sequestro di oltre 850 kg di alimenti e all’applicazione di sanzioni per circa 11mila euro.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Faenza Lugo

Argomenti discussi: Proseguono i controlli nei locali pubblici: operazione interforze tra Ravenna e Faenza; Controlli a Faenza e Lugo: due attività sospese. Maxi multa; Raffica di controlli a Faenza, un arresto; Controlli interforze a Ravenna e Faenza: tre patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza.

Controlli a Faenza e Lugo: due attività sospese. Maxi multaI Carabinieri del NIL (Nucleo Ispettorato del Lavoro) di Ravenna, con la collaborazione dei militari delle Compagnie di Faenza, ... ilrestodelcarlino.it

Disposta la chiusura temporanea per un bar e un frutta e verdura a Lugo e Faenza, sanzioni in un cantiere del cerveseDisposta la chiusura temporanea per un bar e un frutta e verdura a Lugo e Faenza, sanzioni in un cantiere del cervese ... ravennaedintorni.it

Raffica di controlli a Faenza, un arresto x.com

#FAENZA: CONTROLLI #ANTIDROGA DEI #CARABINIERI NELLE #SCUOLE FAENTINE NELLE VICINE FERMATE DEGLI AUTOBUS, NONCHÉ LA STAZIONE FERROVIARIA, FREQUENTATA OGNI MATTINA DA MOLTISSIMI STUDENTI DIRETTI A SCUOL - facebook.com facebook