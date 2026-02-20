Mattone anconetano in ripresa | transazioni al +8,4% ma esplode l' emergenza affitti

Il mercato immobiliare di Senigallia registra una crescita del 8,4% nelle transazioni, un dato che segnala una ripresa significativa. Tuttavia, l’aumento degli affitti sta creando problemi nelle zone centrali, dove le richieste salgono e i prezzi si fanno più elevati. Le locazioni sono in forte aumento, con molte famiglie che faticano a trovare soluzioni a prezzi accessibili. La domanda di appartamenti in centro cresce velocemente, rendendo difficile trovare soluzioni economiche. Il settore immobiliare si trova a dover affrontare questa nuova sfida.

Senigallia (Ancona), 20 febbraio 2026 - Il mercato immobiliare nella provincia di Ancona sta vivendo una fase di netta ripresa. I dati relativi al terzo trimestre del 2025 evidenziano una crescita delle transazioni dell'8,4% a livello provinciale rispetto allo stesso periodo del 2024. E' quanto èe emrso nei giorni scorsi all'Hotel City in un incontro organizzato da Remax Aequitas. Si è registrata quindi di una decisa inversione di tendenza rispetto al 2023, anno in cui l'inflazione, l'aumento dei tassi e l'instabilità avevano portato il mercato della provincia a registrare un -12%. Il quadro dei prezzi sul territorio provinciale è molto eterogeneo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mattone anconetano in ripresa: transazioni al +8,4% ma esplode l'emergenza affitti Leggi anche: Il costo del mattone frena ma non quello degli affitti Leggi anche: Sì agli affitti brevi, ma senza investimenti su case popolari l'emergenza abitativa resta aperta