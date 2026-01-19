Giustizia Mattarella | La nostra Carta si fonda sulla separazione dei poteri | indiscutibile l' indipendenza dei magistrati

Il presidente Mattarella ha sottolineato l’importanza della separazione dei poteri come pilastro della nostra Costituzione. Questa fondamentale garanzia garantisce l’indipendenza dei magistrati e tutela l’equilibrio tra le istituzioni, radicandosi nelle esperienze storiche delle dittature e dei conflitti mondiali. La Costituzione italiana si fonda sui principi della democrazia liberale, assicurando un sistema giuridico equilibrato e rispettoso dei diritti di tutti.

La Costituzione italiana affonda le sue radici nella tragica esperienza dei conflitti mondiali e delle dittature del Novecento e si fonda sui principi della democrazia liberale e della separazione dei poteri. A ribadirlo è stato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale i magistrati ordinari in tirocinio. Nel suo intervento, il Capo dello Stato ha ricordato come la Carta fondamentale persegua un duplice obiettivo: da un lato il bilanciamento dei poteri dello Stato, dall’altro la tutela dei diritti inviolabili e delle libertà fondamentali di ogni persona. In questo quadro, un ruolo centrale è rivestito dalla magistratura, le cui garanzie di autonomia e indipendenza sono definite da Mattarella “indiscutibili”. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Mattarella: "La Costituzione si fonda sulla separazione dei poteri"Il presidente Mattarella sottolinea come la separazione dei poteri sia un principio fondamentale della democrazia, alla base della Costituzione italiana.

