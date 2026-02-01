Corteo a Torino scuote la città | scontri e tensioni durante manifestazione per l’indipendenza basca

Una manifestazione per l’indipendenza basca a Torino si è trasformata in una giornata di tensione e scontri. Nel tardo pomeriggio di domenica, un corteo organizzato da gruppi legati ad Askatasuna è degenerato in qualche ora di caos. Polizia e manifestanti si sono fronteggiati, con cariche e fumogeni, lasciando la città sotto shock. Nessuno ha riportato feriti gravi, ma l’episodio ha messo in evidenza le tensioni ancora vive tra chi sostiene l’indipendenza e le forze dell’ordine.

Una notte di tensioni ha scosso Torino nel tardo pomeriggio di domenica, quando un corteo per l’indipendenza basca, organizzato da gruppi affiliati all’organizzazione Askatasuna, si è trasformato in un’esplosione di scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. Il corteo, che partiva dalla zona di Porta Nuova e doveva raggiungere Piazza San Carlo, ha visto l’uso di bombe carta, fumogeni e oggetti lanciati contro gli agenti. Le forze di polizia hanno risposto con lacrimogeni e cariche, creando un clima di caos che si è protratto per circa tre ore. Alcuni video diffusi sui social mostrano agenti aggrediti, con un poliziotto colpito al volto da un oggetto mentre tentava di contenere la folla. 🔗 Leggi su Ameve.eu

A Torino, durante gli scontri tra manifestanti e polizia, un mezzo blindato è stato dato alle fiamme.

