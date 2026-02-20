Mattarella ricorda Vittorio Bachelet

Il presidente Mattarella ha commemorato Vittorio Bachelet, morto nel 1980 a causa di un attacco delle Brigate Rosse all’Università La Sapienza. Ricorda il suo impegno come presidente della Corte Costituzionale e il suo contributo alla vita pubblica italiana. L’occasione è il centenario della nascita di Bachelet, al quale ha dedicato parole di rispetto. La cerimonia si è svolta nel luogo dell’attacco, davanti alla targa in sua memoria. La presenza di studenti e rappresentanti istituzionali ha reso il momento simbolico.

11.10 Il capo dello Stato ricorda, a 100 anni dalla nascita, Vittorio Bachelet,ucciso dalle Brigate Rosse nel 1980 all'Università La Sapienza a fine lezione. Docente, esponente Dc e vicepresidente del Csm,Bachelet "ha fortemente operato perché fosse l'ordinamento democratico a sconfiggere la minaccia del terrorismo, senza cedimenti a misure straordinarie, facendo leva sui principi costituzionali che reggono la funzione giurisdizionale". Formò studenti convinto che"la cultura fosse mezzo efficace per sconfiggere sopraffazione e protervia".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Mattarella ricorda Bachelet, fu contro terrorismo senza cedere a misure straordinarie Leggi anche: Mattarella ricorda Bachelet, fu contro il terrorismo senza cedere a misure straordinarie Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il presidente Mattarella al Convegno Bachelet; Vittorio Bachelet: ricordo a Roma di un giurista e servitore dello Stato secondo lo stile cristiano; Negli occhi il martirio di Bachelet: il ricordo di Rosy Bindi; Mattarella difende il Csm: Serve rispetto per questa istituzione. Mattarella ricorda Bachelet, 'per lui dialogo strumento essenziale per bene comune'(ANSA) - ROMA, 20 FEB - Nel centesimo anniversario della nascita di Vittorio Bachelet, la Repubblica rende omaggio alla sua memoria e al lascito del suo impegno civico e del suo apporto culturale. Vi ... tuttosport.com Mattarella ricorda Bachelet: Operò contro il terrorismo senza cedere a misure straordinarieIl messaggio del capo dello Stato in occasione del centesimo anniversario della nascita del giurista ex vice presidente del Csm assassinato nel 1980 dalle Br ... msn.com Oggi celebriamo i 100 anni dalla nascita di Vittorio Bachelet. Uomo del presente, costruttore di futuro. Credente, laico impegnato in Azione Cattolica, di cui fu Presidente nazionale, intellettuale e giurista, cittadino appassionato alla politica e uomo delle istitu x.com In occasione dei cento anni dalla nascita di Vittorio Bachelet (20 febbraio 1926 – 12 febbraio 1980), Rai Teche pubblica su RaiPlay il documentario con la regia di Luca Rea “Vittorio Bachelet, il perdono e mai la vendetta”. Grazie al recupero di materiali d’archi - facebook.com facebook