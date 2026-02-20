mattarella ricorda bachelet fu contro il terrorismo senza cedere a misure straordinarie

Il presidente Mattarella ha ricordato Bachelet, vittima delle Brigate Rosse nel 1980, sottolineando il suo impegno contro il terrorismo senza ricorrere a misure eccezionali. La commemorazione si è svolta durante le celebrazioni per il centenario della nascita del giurista, ucciso in un attentato davanti alla sua casa a Roma. Mattarella ha evidenziato il coraggio di Bachelet nel difendere la legalità, anche in momenti difficili. La sua figura resta un esempio di integrità e determinazione nella lotta alla violenza politica.

Vittorio Bachelet operò per la sconfitta del terrorismo facendo leva sui principi costituzionali dell’ordinamento democratico, senza cedere alla spinta per misure straordinarie. Lo ricorda in una dichiarazione il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del centenario della nascita del giurista assassinato dalle Br il 12 febbraio del 1980. L a Repubblica, afferma il Capo dello Stato, rende omaggio alla sua memoria e al lascito del suo impegno civico e del suo apporto culturale. Vittorio Bachelet, giurista di alto valore, ha saputo coniugare la dedizione per la conoscenza e la ricerca con un’attiva partecipazione sociale e con esperienze di grande impegno dapprima nella Federazione Universitaria Cattolica Italiana e in seguito nell’Azione Cattolica».🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

