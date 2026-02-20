Mattarella ricorda Bachelet fu contro terrorismo senza cedere a misure straordinarie

Il presidente Mattarella ha ricordato Bachelet, ucciso dalle Brigate Rosse nel 1980, per il suo impegno contro il terrorismo senza accettare misure eccezionali. La commemorazione si è svolta durante le celebrazioni per il centenario della nascita del giurista, avvenuta il 12 febbraio. Mattarella ha sottolineato come Bachelet abbia sempre difeso i valori della legalità e della libertà, anche nei momenti più difficili. La cerimonia si è tenuta nel luogo dell’agguato, dove sono state deposte fiori in sua memoria.

Vittorio Bachelet operò per la sconfitta del terrorismo facendo leva sui principi costituzionali dell’ordinamento democratico, senza cedere alla spinta per misure straordinarie. Lo ricorda in una dichiarazione il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del centenario della nascita del giurista assassinato dalle Br il 12 febbraio del 1980. L a Repubblica, afferma il Capo dello Stato, rende omaggio alla sua memoria e al lascito del suo impegno civico e del suo apporto culturale. Vittorio Bachelet, giurista di alto valore, ha saputo coniugare la dedizione per la conoscenza e la ricerca con un’attiva partecipazione sociale e con esperienze di grande impegno dapprima nella Federazione Universitaria Cattolica Italiana e in seguito nell’Azione Cattolica».🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Mattarella ricorda Bachelet, fu contro terrorismo senza cedere a misure straordinarie Leggi anche: Rimane l'allerta smog nel Ravennate: prorogate le misure straordinarie contro l'inquinamento Leggi anche: Sky ricorda che un anno fa fu Neres a dare l’avvio alla rimonta del Napoli contro l’Udinese Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il presidente Mattarella al Convegno Bachelet; Negli occhi il martirio di Bachelet: il ricordo di Rosy Bindi; Vittorio Bachelet: ricordo a Roma di un giurista e servitore dello Stato secondo lo stile cristiano; Uomo del presente, costruttore di futuro: l’Azione Cattolica Italiana ricorda Vittorio Bachelet a 100 anni dalla nascita. Bachelet, Mattarella: fu contro terrorismo ma non per misure straordinarieRoma, 20 feb. (askanews) - Vittorio Bachelet operò per la sconfitta del terrorismo facendo leva sui principi costituzionali ... notizie.tiscali.it Mattarella: Bachelet fu contro il terrorismo senza cedere a misure straordinarieVittorio Bachelet, vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, ha fortemente operato perché fosse l'ordinamento democratico a sconfiggere la minaccia recata dal terrorismo alla ... ansa.it Debora Serracchiani. . Il richiamo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenuto alla riunione del Consiglio Superiore della Magistratura, è di grande valore. Perché ci ricorda che il rispetto tra le istituzioni democratiche è un pilastro della nostr - facebook.com facebook