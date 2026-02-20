Mattarella ricorda Bachelet | Il suo metodo improntato alla conciliazione in anni di violenze

Sergio Mattarella ha ricordato Vittorio Bachelet, scomparso nel 1980, in occasione del centenario della sua nascita. La motivazione è legata al suo approccio alla mediazione durante gli anni di violenze politiche, tra cui gli scontri degli anni Settanta. Bachelet, che fu anche presidente del Consiglio superiore della magistratura, si impegnò per promuovere il dialogo tra le parti opposte. Il presidente ha sottolineato come il suo metodo fosse basato sulla ricerca di un punto di incontro. La commemorazione si è svolta alla presenza di familiari e amici.

Sergio Mattarella ricorda Vittorio Bachelet, giurista ed esponente della Democrazia cristiana, nel giorno del 100° anniversario della sua nascita. "La Repubblica rende omaggio alla sua memoria e al lascito del suo impegno civico e del suo apporto culturale. Vittorio Bachelet, giurista di alto valore, ha saputo coniugare la dedizione per la conoscenza e la ricerca con un' attiva partecipazione sociale e con esperienze di grande impegno dapprima nella Federazione Universitaria Cattolica Italiana e in seguito nell'Azione Cattolica", ha detto il presidente della Repubblica parlando del politico della Dc e vicepresidente del Csm, assassinato dalle Brigate Rosse il 12 febbraio 1980.