Rimane l' allerta smog nel Ravennate | prorogate le misure straordinarie contro l' inquinamento
Continua l'emergenza smog nel Ravennate, con le misure straordinarie contro l'inquinamento prorogate. Venerdì è stato diffuso un nuovo bollettino regionale sulla qualità dell’aria, evidenziando il persistere degli sforamenti dei livelli consentiti di polveri sottili nella provincia e nell'intero bacino padano.
Allerta arancione per rischio piene nel Bolognese e Ravennate - È stata diramata una allerta arancione per rischio piene e alluvioni per l'Appennino emiliano, interessando in particolare montagna e collina del Bolognese e in parte del
Limitazioni al traffico nella città europee immerse nello smog