Rimane l' allerta smog nel Ravennate | prorogate le misure straordinarie contro l' inquinamento

Continua l'emergenza smog nel Ravennate, con le misure straordinarie contro l'inquinamento prorogate. Venerdì è stato diffuso un nuovo bollettino regionale sulla qualità dell’aria, evidenziando il persistere degli sforamenti dei livelli consentiti di polveri sottili nella provincia e nell'intero bacino padano.

Proseguono le misure emergenziali antismog nel Ravennate. Venerdì è stato emesso il nuovo bollettino regionale relativo alla qualità dell’aria, che rileva il perdurare degli sforamenti del livello ammesso delle polveri sottili nel territorio provinciale e più in generale in tutto il bacino padano. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Si informa la cittadinanza che oggi, 04 dicembre 2025, il cimitero comunale rimane chiuso per avverse condizioni meteo - allerta arancione diramata dal Dipartimento Protezione Civile della Regione Puglia - facebook.com Vai su Facebook

"#AllertaMeteoMI" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Allerta arancione per rischio piene nel Bolognese e Ravennate - È stata diramata una allerta arancione per rischio piene e alluvioni per l'Appennino emiliano, interessando in particolare montagna e collina del Bolognese e in parte del ... Riporta notizie.tiscali.it

Limitazioni al traffico nella città europee immerse nello smog

Video Limitazioni al traffico nella città europee immerse nello smog Video Limitazioni al traffico nella città europee immerse nello smog