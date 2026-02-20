Mattarella ricorda Bachelet a 100 anni dalla nascita | La Repubblica è grata per il suo esempio

Sergio Mattarella ricorda Vittorio Bachelet a 100 anni dalla nascita, sottolineando il suo contributo alla Repubblica. La celebrazione si è svolta con una cerimonia ufficiale nel luogo in cui Bachelet lavorò come presidente del Consiglio superiore della magistratura. Il presidente ha evidenziato come il giurista abbia sempre difeso i valori democratici e la legalità. La presenza di familiari e rappresentanti delle istituzioni ha reso omaggio alla vita di Bachelet e al suo impatto sulla nazione. La commemorazione si è conclusa con una toccante lettura delle sue parole più significative.

AGI - "La Repubblica è grata a Vittorio Bachelet per la sua opera e il suo esempio". Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del centesimo anniversario della nascita di Vittorio Bachelet. "Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Bachelet ha fortemente operato perché fosse l'ordinamento democratico a sconfiggere la minaccia recata dal terrorismo alla convivenza civile del Paese, senza cedimenti a misure straordinarie, facendo leva sui principi costituzionali che reggono la funzione giurisdizionale". Ha sottolineato afferma il presidente Mattarella.