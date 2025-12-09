Da Arnaldo ad Arnaldo | Ippoliti ricorda la figura di Forlani a 100 anni dalla nascita | Politico dalle capacità indiscusse
ANCONA – Ieri, 8 dicembre 2025, per il mondo della politica marchigiana e nazionale non è stata solo la Festa dell’Immacolata concezione, ma anche l’occasione per ricordare Arnaldo Forlani a 100 anni dalla sua nascita.L’esponente della Democrazia Cristiana e pesarese doc, scomparso il 6 luglio. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
"Sfera con Sfera", la statua di Arnaldo Pomodoro davanti alla sede dell'Onu a New York – Il video
"Sfera con Sfera", la statua di Arnaldo Pomodoro davanti alla sede dell'Onu a New York
Nel segno di Arnaldo Galli. Un’asta per i disegni, i quadri e gli schizzi del grande carrista
7 dicembre 1982 | Un giorno storico per Arnaldo Pomodoro 43 anni fa, Arnaldo Pomodoro riceveva l'Ambrogino d'Oro, la massima benemerenza civica del Comune di Milano, in riconoscimento del suo straordinario contributo alla città e all'arte contemporanea - facebook.com Vai su Facebook
Traffico Lazio del 09-12-2025 ore 17:30 romadailynews.it
Amici, ex amato allievo rivela: "Il mio brano escluso dal Festival di Sanremo. Sarò sempre grato a Maria De ... comingsoon.it
Steam aggiunge il popolare gioco di ruolo del 2012 gratuitamente jumptheshark.it
Spalletti: «I miei giocatori mi fanno stare sull’ottovolante, a Yildiz dico le stesse cose che dicevo a Kvara» ilnapolista.it
Amici 25, Riccardo Stimolo chiede scusa: “Mi dispiace per le persone che si sono sentite ferite” | Video ... superguidatv.it
Lukaku lavora col pallone, rientro sempre più vicino forzazzurri.net
Disponibili i nuovi episodi della serie dove il focus ora è sulle convivenze e i preparativi alle nozze. Sarà ... iodonna.it
Amici, ex amato allievo rivela: "Il mio brano escluso dal Festival di Sanremo. Sarò sempre grato a Maria De ... comingsoon.it
Steam aggiunge il popolare gioco di ruolo del 2012 gratuitamente jumptheshark.it
Spalletti: «I miei giocatori mi fanno stare sull’ottovolante, a Yildiz dico le stesse cose che dicevo a Kvara» ilnapolista.it
Amici 25, Riccardo Stimolo chiede scusa: “Mi dispiace per le persone che si sono sentite ferite” | Video ... superguidatv.it
Lukaku lavora col pallone, rientro sempre più vicino forzazzurri.net
Disponibili i nuovi episodi della serie dove il focus ora è sulle convivenze e i preparativi alle nozze. Sarà ... iodonna.it