Boom di matrimoni a Santarcangelo Metà delle coppie arriva da fuori

Negli ultimi tempi, Santarcangelo ha assistito a un aumento dei matrimoni, con molte coppie provenienti da altre località. L’evento ha portato alla ribalta tradizioni e celebrazioni legate alle unioni, come le cerimonie religiose e civili nel centro storico. Questa tendenza evidenzia l’interesse verso la città come meta di nozze, tra storia, cultura e atmosfere autentiche, contribuendo a rafforzare il legame tra comunità locale e visitatori.

Corna sotto l'arco e fiori d'arancio in municipio. Il 'villaggio dei cornuti' è stata la grande novità dell'ultima edizione della Fiera di San Martino. Una goliardata e un omaggio alle tradizioni della festa dei becchi di Santarcangelo. Ma intanto – tornando seri – sono sempre di più le coppie che scelgono di sposarsi a Santarcangelo. Non è una novità, ma i numeri del 2025 sono veramente notevoli. Nell'anno che si è appena concluso sono stati celebrati a Santarcangelo quasi 150 matrimoni. Tanti, tantissimi. Soltanto la metà delle coppie convolate a nozze vive a Santarcangelo: tutte le altre sono residenti in altri comuni e alcune sono arrivate addirittura dall'estero.

