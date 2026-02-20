Matematica | le Leopardi di Castelnuovo Rangone vincono l’oro under

Le squadre delle ‘Leopardi’ di Castelnuovo Rangone hanno vinto le Olimpiadi di Matematica ‘Coppa Ruffini under 15’ a Sassuolo. La causa del successo è stata la loro preparazione approfondita e il lavoro di squadra, che hanno permesso loro di superare le altre scuole in entrambe le categorie, Cadet e Benjamin. La competizione si è svolta al PalaPaganelli, con tanti giovani che si sono sfidati in problemi complessi. La vittoria porta le ‘Leopardi’ a essere riconosciute tra le migliori squadre nazionali di matematica.

Trionfo matematico al PalaPaganelli: le ‘Leopardi’ di Castelnuovo Rangone sul podio nazionale. Sassuolo è stata teatro di una competizione vibrante e stimolante: le Olimpiadi di Matematica ‘Coppa Ruffini under 15’ hanno incoronato le ‘Leopardi’ di Castelnuovo Rangone come protagoniste assolute, conquistando il primo posto sia nella categoria Cadet che in quella Benjamin. L’evento, svoltosi il 20 febbraio 2026 presso il PalaPaganelli, ha la partecipazione di quasi duecento studenti provenienti da sette istituti scolastici della provincia di Modena, celebrando l’eccellenza e la passione per la matematica.🔗 Leggi su Ameve.eu Olimpiadi di Matematica al PalaPaganelli. Sul podio le ‘Leopardi’ di Castelnuovo RangoneLe Olimpiadi di Matematica si sono svolte al PalaPaganelli, dove le ‘Leopardi’ di Castelnuovo Rangone hanno conquistato il primo posto. Omicidio a Castelnuovo Rangone (Modena): videoNella giornata di oggi, a Castelnuovo Rangone, si è verificato un grave episodio che ha coinvolto una famiglia del Modenese. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Olimpiadi di Matematica al PalaPaganelli. Sul podio le ‘Leopardi’ di Castelnuovo Rangone; Verso un gemellaggio culturale tra Sciacca e Recanati nel nome di Leopardi; Coppa Ruffini: i risultati della selezione locale della gara a squadre di matematica; Pesaro aderisce a M’Illumino di Meno: la matematica del risparmio coi ragazzi del Marconi. Olimpiadi di Matematica al PalaPaganelli. Sul podio le ‘Leopardi’ di Castelnuovo RangoneUn successo annunciato, per la selezione locale delle ‘Coppa Ruffini under 15’, ovvero le cosiddette ‘olimpiadi di matematica’ ... msn.com Campionati di matematica, le Leopardi in finaleDopo i brillanti risultati dello scorso anno, continuano le prestigiose affermazioni in matematica da parte degli studenti delle medie Leopardi di Castelnuovo. Allenati dalle docenti Sara Galli e ... ilrestodelcarlino.it Economy Castelnuovo Rangone | Castelnuovo Rangone - facebook.com facebook