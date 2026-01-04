Omicidio a Castelnuovo Rangone Modena | video

Nella giornata di oggi, a Castelnuovo Rangone, si è verificato un grave episodio che ha coinvolto una famiglia del Modenese. Un uomo di età avanzata ha colpito mortalmente la propria figlia, di 60 anni. Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri e i servizi di emergenza. La vicenda sta accertando le cause e le circostanze di quanto accaduto.

