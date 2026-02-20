MasterChef Italia verso la finale vola negli ascolti su Sky e NOW sceglie i 4 finalisti

MasterChef Italia ha conquistato gli ascolti più alti su Sky e NOW, portando alla finale quattro concorrenti. La penultima puntata ha visto Carlotta, Dounia e Matteo R. affrontare prove difficili e momenti di tensione, con alcuni eliminati che sono usciti a un passo dalla vittoria. Tra piatti elaborati e sfide sempre più intense, i giudici hanno deciso chi merita di arrivare alla fase decisiva del talent culinario. I quattro finalisti si preparano a giocarsi il titolo nelle prossime settimane.

Chi sono i quattro finalisti e cosa è successo nella penultima puntata tra prove tecniche e addii a un passo dal titolo Carlotta, Dounia, Matteo R. e Teo: il nuovo MasterChef italiano è uno di loro. Il penultimo appuntamento di questa stagione di MasterChef Italia è stato carico di emozione per i sei aspiranti chef rimasti in gara, tra i quali i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno potuto decretare i quattro.