MasterChef Italia su Sky e NOW si avvicina alla finale, e ieri sera i concorrenti hanno affrontato una serata ricca di tensione e sorprese. La gara ha preso una piega decisiva tra Mystery Box, Skill Test con ingredient di altissimo livello e un’eliminazione a sorpresa che ha lasciato tutti senza fiato. A pochi passaggi dall’ultimo appuntamento, i cuochi in gara hanno dato il massimo, sapendo che ogni errore potrebbe costare caro. La prova stellata di ieri ha visto un ingrediente insolito, il tartufo bianco, protagonista di una sfida che ha messo alla prova tecnica e nervi d’acciaio.

Serata decisiva a MasterChef Italia tra Mystery Box, Skill Test stellato ed eliminazione a sorpresa: A una manciata di prove dalla Finale, la serata di ieri di MasterChef Italia è stata un bivio decisivo in questo rush finale che, prova dopo prova, adesso è davvero elettrizzante. Dopo una Mystery Box che ha riaccolto Anna Zhang, la vincitrice in carica, un Invention Test in cui i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio. su Digital-News.it Serata decisiva a MasterChef Italia tra Mystery Box, Skill Test stellato ed eliminazione a sorpresa:. A una manciata di prove dalla Finale, la serata di ieri di MasterChef Italia è stata un bivio decisivo in questo rush finale che, prova dopo prova, adesso è davvero elettrizzante. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - MasterChef Italia su Sky e NOW accelera verso la finale tra magia e tensione

Approfondimenti su masterchef italia

Il talent culinario torna in onda su Sky e Now, e questa volta c’è una grande sorpresa.

La sfida finale di MasterChef Italia 11 - Puntata 24 a | MasterChef Italia 11

Ultime notizie su masterchef italia

Argomenti discussi: MasterChef Italia, uragano Jeremy Chan per la Masterclass e ascolti in crescita; Masterchef Italia 15, il 5 febbraio tra Jeremy Chan e un viaggio in Norvegia; MasterChef Italia 15, stasera in tv la nona puntata: le anticipazioni; Ultimo Skill test e una triste eliminazione a MasterChef Italia 15: cosa è successo nella decima serata.

MasterChef Italia su Sky e NOW entra nel rush finale con Anna ZhangMasterChef Italia su Sky e NOW accoglie Anna Zhang che torna da vincitrice per guidare una Mystery Box con i suoi ingredienti del cuore davanti ai giudici. digital-news.it

MasterChef, il meglio della puntata 10: I giudici si trasformano in commis… ma a modo loroMomento top della puntata numero 10 di MasterChef Italia 15, ecco cosa è successo quando i 4 giudici si sono messi ai fornelli. E non solo ... style.corriere.it

MasterChef Italia - facebook.com facebook

Dottor Lee, con poche parole hai comunicato tantissimo. Ci mancherai #MasterChefIt x.com