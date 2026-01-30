masterchef italia definita la top 10 ascolti in crescita su sky e now

MasterChef Italia ha annunciato la Top 10. La trasmissione sta attirando più spettatori, con una media di 850mila persone ogni sera su Sky Uno e NOW. Gli ascolti sono in forte aumento rispetto alle settimane precedenti.

MasterChef Italia entra nel vivo con la Top 10 e registra ascolti in crescita su Sky Uno e NOW con una media serata di 850mila spettatori e un forte incremento settimanale.. Ieri sera a MasterChef Italia è stato tagliato il primo traguardo di stagione, la proclamazione della Top Ten di questa edizione. La serata si è aperta con la sfida più amata dal pubblico ma da sempre più temuta dai cuochi amatoriali: la prova di pasticceria, inserita in un immediato e imprevisto Pressure Test. I giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, infatti, assieme al Maestro Iginio Massari e a sua figlia Debora, hanno preparato una prova di altissimo livello tecnico dedicato a una speciale Saint Honoré alla milanese; quindi la vera Mystery Box della serata che ha insegnato agli aspiranti chef l’importanza della collaborazione obbligandoli a lavorare in coppia e letteralmente allacciati al proprio compagno, prima che la Prova in esterna a Cagliari mostrasse tutta la varietà della cucina sarda. 🔗 Leggi su Digital-news.it

