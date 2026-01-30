Iginio Massari ha conquistato ancora una volta la scena durante l’ultima puntata di Masterchef Italia. In una prova che ha messo in difficoltà molti concorrenti, il maestro pasticciere ha presentato la sua versione della Saint Honorè alla milanese. La ricetta, semplice e tradizionale, ha stupito pubblico e giudici, e ora è possibile provarla anche a casa seguendo i suoi consigli.

Che Iginio Massari avesse un talento naturale per la televisione lo aveva già dimostrato: nonostante un atteggiamento non sempre amichevole, al pubblico il maestro della pasticceria italiana piace, forse proprio per questo. E probabilmente sta tutto lì il motivo per cui la puntata di Masterchef Italia che lo vede protagonista è da sempre quella più amata dai telespettatori: è lì che gli aspiranti chef vengono finalmente messi in crisi, davvero, mostrando le loro reali capacità, se alla fine le hanno. Perché se la cucina può anche essere approssimativa, almeno nelle prime fasi della competizione, la pasticceria non ammette errori. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La ricetta della Saint Honorè alla milanese di Iginio Massari, che ha messo in crisi i concorrenti di Masterchef Italia

Approfondimenti su Masterchef Italia

Questa sera su Sky Uno e in streaming su NOW arriva una nuova puntata di Masterchef Italia.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Masterchef Italia

Argomenti discussi: Iginio Massari e la Saint Honoré all'italiana – o alla milanese? Succede a MasterChef!; Celebrate Saint Brigid: A Blend of Celtic and Christian Spirit; Questi ramen parigini sono i migliori di Parigi e le loro ricette non hanno niente da invidiare a quelle di Tokyo.; MasterChef Italia, il 29 gennaio si completa la top ten: prova in esterna a Cagliari, ospite Iginio Massari.

La ricetta della Saint Honorè alla milanese di Iginio Massari, che ha messo in crisi i concorrenti di Masterchef ItaliaNella prova più temuta di ogni edizione di Masterchef Italia Iginio Massari ha presentato la sua Saint Honorè alla milanese: ecco come prepararla a casa ... vanityfair.it

Pullover Saint Honorè Spiegazioni https://youtu.be/GZdS1EGJjOY - facebook.com facebook

Videoricetta della torta-monuimento della pasticceria francese: la Saint Honoré per approfondire leggi l'articolo qui: x.com