Georgina eliminata a MasterChef 15 | Meritavo di uscire io non Dounia Niccolò? Ci sentiamo lui vincerà
Georgina Martinelli commenta l'eliminazione a MasterChef 15, riflettendo sul suo percorso nel cooking show di Sky Uno. Dopo la puntata, esprime la sua opinione sulla decisione e sulle prossime sfide, lasciando aperta la possibilità di un contatto con Niccolò. La sua esperienza rappresenta un momento di riflessione nel percorso di un concorrente che ha condiviso con il pubblico momenti di cucina e passione.
Dopo l'eliminazione a MasterChef 15, Georgina Martinelli fa un punto sul suo percorso nel cooking show di Sky Uno che si è concluso ieri sera. "Meritavo di uscire io, non Dounia", ha commentato a Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it
